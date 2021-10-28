/658523/موسيماني-يحاضر-اللاعبين-ويجتمع-بمعاونيه-قبل-انطلاق-المران
حرص موسيماني، المدير الفني فريق الأهلي، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
كما عقد المدير الفني جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران؛ للتحضير لمباراة البنك الأهلي، والوقوف على كافة الجوانب الفنية الخاصة باللقاء، في مواجهات الفريق ببطولة الدوري.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، في أولى مواجهاته ببطولة الدوري الممتاز.
وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم دون راحة، استعدادا لمباراة البنك الأهلي، وحرص الجهاز الفني على تجهيز كافة اللاعبين. وكان سامي قمصان، المدرب العام للفريق قد أكد أن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الإسماعيلي في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز، وتمكن من حسم المباراة لصالحه برباعية نظيفة.
وقال قمصان إن تحقيق الفوز على منافس قوي بحجم الإسماعيلي بأداء جيد ونتيجة كبيرة، أمراً رائعًا في بداية منافسات بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا في حالة تركيز شديدة، الفريق استعد بقوة للمباراة، مشدداً على أن الأهلي لديه تصميم كبير على التتويج باللقب، موجهًا الشكر للاعبين.
وأضاف أن الأهلي أمامه تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، والجهاز الفني يسعى للاستمرار على تقديم نفس المستوى خلال المباريات القادمة.
فاز الأهلي برباعية نظيفة على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب في أولي جولات الفريق ببطولة الدوري الممتاز، ويستعد لمباراة فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.
أهداف المباراة
نجح أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي، بالرغم من النقص العديد في صفوف المارد الأحمر، في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.
وتلقى الدولي المالي بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأولى للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تدخل قوة من الدبابة المالية على محمد الشامي.
أليو ديانج يغيب عن لقاء البنك الأهلي
ويغيب الدولي المالي عن صفوف النادي الاهلي في المباراة القادمة في الدوري، والتي سيواجه فيها المارد الأحمر البنك الأهلي بالجولة الثانية بالدوري، والتي تنطلق الاحد القادم.
نجح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو من الظهور بقوة في الدوري المصري الممتاز، مع النادي الأهلي ليسجل الهدف الثاني له في شباك الإسماعيلي في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، والهدف الثالث للنادي الأهلي، من خلال تريرة من الجانب الايمن ويسكنها الشباك.
سجل الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الفاني للنادي الأهلي في الدقيقة الـ 23من عمر المباراة من خلال انطلاقة من ومجهود فردي ويسكنها الشباك على يمين الحارس.
سجل الدولي التونسي الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الت 22 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، من سقوط ميكيسوني بعد خطأ من مدافع الإسماعيلي.
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