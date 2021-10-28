«بسبب السرعة»..إصابة 7 اشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالعياط

/658524/بسبب-السرعةإصابة-7-اشخاص-في-حادث-انقلاب-سيارة-ميكروباص-بالعياط

شهد مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، إصابة 7 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 7 اشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالعياط

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقي رجال مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مرورى ومصابين بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة المركز.

الأجهزة الأمنية

انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص والأنتقال أتضح انقلاب سيارة ميكروباص ونتج عن ذلك إصابة 7 أشخاص تم نقلهم جميعا إلي مستشفى العياط العام لتلقى العلاج ، وجارى رفع آثار الحادث.

وعلى الفور تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.