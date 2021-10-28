محافظ كفر الشيخ: تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة لـ 240 درجة

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، النزول بالحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الأول الثانوى العام، لعام 2022/2021 من مجموع 243 درجة إلى 240 درجة، بالمدارس التى تقل كثافة الفصول بها عن 45 طالبا فى الفصل، لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، وبهدف استكمال القوة الاستيعابية التى تسمح بها الفصول وحرصا على مصالح الطلاب وحرصا على العملية التعليمية.





وقال نور الدين إن هذا القرار جاء بناء على رغبة أولياء الأمور بالنزول بمجموع القبول بالثانوى العام، فعدد الناجحين فى الشهادة الإعدادية 51 ألفا و963 طالبا، والأماكن الخالية بالصف الأول الثانوى 530 فصلا بزيادة 30 فصلا عن العام الماضى، ونتيجة لتقديم الكثير من الطلاب لمدارس التمريض ومدرسة الضبعة النووية، ومدرسة شركة المياة بالبحيرة، ومدارس التعليم الفنى نظام الخمس سنوات، ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، تلاحظ أن بعض المدارس فى الإدارات تقل كثافة الفصول بها عن 45 طالبا فى الفصل. وأكد محافظ كفر الشيخ أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مشددا على أن يتم الالتزام فى جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة.

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