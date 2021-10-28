تطعيم العاملين.. توجيهات مهمة من محافظ الجيزة

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وأوضح محافظ الجيزة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم، أنه يجرى تنفيذ خطة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية لتطعيم جميع العاملين فى المصالح والدواوين الحكومية والمناطق الصناعية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذا القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الشأن.
وأضاف أن الدولة وفرت جميع الاحتياجات اللازمة من الطعوم لتسهيل حصول المواطنين عليها.
كما أشار المحافظ إلى أن إجمالى عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا على مستوى المحافظة بلغ 1.2 مليون مواطن بالإضافى إلى 500 ألف مواطن من خلال الفرق المتحركة الأمر الذى يحتم تكثيف المجهودات خلال الفترة المقبلة للوصول للأعداد المستهدفة.
واطمأن محافظ الجيزة، خلال اللقاء من الجهات التنفيذية على نسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بمراكز الصف وأطفيح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للأعمال، كما وجه مديرية الرى بتكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة على جانبى الترع والمصارف مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز بالتعاون الكامل مع الأجهزة المعنية لرفع كافة المخلفات.
واطلع محافظ الجيزة على تقرير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشأن تنفيذ المشروعات وتوفير فرص العمل والذى جاء فيه توفير 22859 فرصة عمل دائمة من خلال 6250 مشروعًا بتمويل 173 مليون.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بسرعة منح التراخيص الخاصة بمشروعات الشباب ما دامت استوفت الاشتراطات اللازمة لفتح أفاق عمل للشباب.
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