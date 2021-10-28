إيقاف أليو ديانج مباراة واحدة بعد التأكد من عدم تعمد إيذاء لاعب الإسماعيلى

استقرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة على إيقاف أليو ديانج لاعب الأهلى مباراة واحدة، بعد حصوله على الطرد أمس فى مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الأسبوع الأول بالدورى.
وتلقى أليو ديانج لاعب الأهلى أول حالة طرد فى الدورى الجديد، وتحديدا فى مباراة فريقه ضد الإسماعيلى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة التى أقيمت أمس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
واستقرت لجنة المسابقات على القرار بعدما تأكدت من عدم تعمد ديانج إيذاء لاعب الإسماعيلى، عند حصوله على الإنذار الثانى، خاصة بعد تصريحات عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بأن اللاعب لم تكن قدمه "مفرودة" عند الالتحام بلاعب الإسماعيلى وبالتالى لا يوجد تعمد ولا يستحق الطرد المباشر.
الأهلى فاز على الإسماعيلى برباعية نظيفة فى افتتاح مشوار الفريقين بالدورى فى المواجهة التى جمعتهما فى برج العرب بالإسكندرية.
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