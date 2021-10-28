رفع سعر الزيت فى التموين لـ25 جنيهًا بدلا من 21 بداية من نوفمبر

/658527/رفع-سعر-الزيت-فى-التموين-لـ25-جنيها-بدلا-من-21-بداية-من-نوفمبر

أعلن د. على المصيلحى، وزير التموين رفع سعر زجاجة الزيت فى المقررات التموينية لـ25جنيها بدلا من 21 بداية من شهدر نوفمبر.

دوت الخليج

وأكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، على ان الرئيس السيسى اتخذ قرارا بالتحول الرقمى قبل جائحة كورونا.

وتابع الدكتور على مصيلحى على ان هناك نظام جديد لإدارة البطاقات، بعد ربطها مباشرة فى الرقم القومى والتأمين والمعاشات وكل الإجراءات أصبحت إلكترونية.

وأضاف الدكتور على مصيلحى أن الهدف إعطاء المواطن حقه فى الأمن الغذائى، وعلى المواطن أن يترك بطاقته عند المخبز وفى حالة وجود بطاقة داخل المخبز سيتم غلقه المخبز ومصادرة البطاقات حفاظا على حق المواطن.