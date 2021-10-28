علي مصيلحي: عدم التزام المخابز بشأن وجود بطاقات تموين بداخلها يعرضها للغلق«صور وفيديو»

/658529/علي-مصيلحي-عدم-التزام-المخابز-بشأن-وجود-بطاقات-تموين-بداخلها-يعرضها-للغلقصور-وفيديو

أكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتكر صحفي بديوان عام الوزارة، على ان الرئيس السيسى اتخذ قرارا بالتحول الرقمى قبل جائحة كورونا.

دوت الخليج وتابع الدكتور على مصيلحى على ان هناك نظام جديد لإدارة البطاقات، بعد ربطها مباشرة فى الرقم القومى والتأمين والمعاشات وكل الإجراءات أصبحت إلكترونية. وأضاف الدكتور على مصيلحى أن الهدف إعطاء المواطن حقه فى الأمن الغذائى، وعلى المواطن أن يترك بطاقته عند المخبز وفى حالة وجود بطاقة داخل المخبز سيتم غلقه المخبز ومصادرة البطاقات حفاظا على حق المواطن.

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