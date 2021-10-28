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علي مصيلحي يكشف سر رفع الحكومة لأسعار الزيت في التموين «صور وفيديو»

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قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن الفترة الماضية شهدت تلقي عديد من الشكاوي، راجعا سبب ذلك إلى رفض البقالين صرف سلعة الزيت لهم.

وأشار مصيلحي خلال مؤتمر صحفي بديوالن عام الوزارة، أن هذا الأمر كان سيخلق سوق سوداء ونوع من التشوهات، وبالتالي كانت الحاجة لرفع سعر الزيت التمويني.

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وأضاف وزير التموين الدكتور علي مصيحلي أن قرار زيادة سعر الزيت التمويني من شنه المحافظة على المخزون الاستراتيجي للدولة المصرية، وتوفير السلع في السوق.

 

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وأكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، على ان الرئيس السيسى اتخذ قرارا بالتحول الرقمى قبل جائحة كورونا.

 وتابع الدكتور على مصيلحى على ان هناك نظام جديد لإدارة البطاقات، بعد ربطها مباشرة فى الرقم القومى والتأمين والمعاشات وكل الإجراءات أصبحت إلكترونية. 

وأضاف الدكتور على مصيلحى أن الهدف إعطاء المواطن حقه فى الأمن الغذائى، وعلى المواطن أن يترك بطاقته عند المخبز وفى حالة وجود بطاقة داخل المخبز سيتم غلقه المخبز ومصادرة البطاقات حفاظا على حق المواطن.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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