وزير العدل:تطوير منظومة العدالة يأتي بمساندة المحامين

/658520/وزير-العدلتطوير-منظومة-العدالة-يأتي-بمساندة-المحامين

أعلن وزير العدل المستشار عمر مروان،اليوم الخميس، إعفاء المحامين من مقابل التسجيل في خدمة رفع الدعوى عن بعد، وذلك دعما للمحامين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إعفاء المحامين من مقابل التسجيل في خدمة رفع الدعوى عن بعد، وذلك دعما للمحامين.

الاحتفال بيوم القضاء المصري

وقال وزير العدل خلال مشاركته في مؤتمر يوم المحاماة، الخميس: منذ أيام قليلة كان الاحتفال بيوم القضاء المصري، واليوم احتفالية يوم المحاماة، وكلاهما برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومعهما قرار إلغاء مد حالة الطوارئ، حتى تنطلق مصر في مجال طبيعي نحو التنمية الشاملة.

وأكد مروان على أن المحاماة رسالة سامية ومهنة نبيلة، وهي أيضا وجه من أوجه العدالة ومن أهم ملامح الجمهورية الجديدة.

وأشار مروان، إلى أن تطوير منظومة العدالة يأتي بمساندة المحامين ومن ذلك رفع الدعاوى عن بعد والتعامل إلكترونيا دون الذهاب إلى المحكمة، واستخدام محررات لا يمكن تزويرها، واستخراج التوكيلات إلكترونيا، ومشروع التقاضي الكامل عن بعد في المحاكم الاقتصادية، وفي الطريق مزيد من المشروعات التي تواكب متطلبات العصر الحديث.

وتابع وزير العدل: التراث زاخر بالنماذج العظيمة للمحامين ومرافعاتهم المسجلة، وظننا بالمحامين أن يتمثلوا النماذج العظيمة في تاريخهم، حرصا على الالتزام برسالة المهنة.