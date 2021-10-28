/658526/بعد-خروجه-من-المدرسة-وفاة-طالب-صدمه-قطار-المنصورة

شهدت مدينة السنبلاوين فى الدقهلية، اليوم الخميس، وفاة طالب أسفل عجلات قطار «المنصورة الشرقية»، بعد أن صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد عقب خروجه من مدرسته.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة طالب أسفل عجلات قطار المنصورة

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقي اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إشارة من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من النجدة إلى مأمور مركز السنبلاوين بمصرع شخص ببندر السنبلاوين بعد أن صدمه قطار المنصورة.

أثناء عبوره شريط السكة الحديد

انتقل على الفور نصر نجم رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالأنتقال والفحص أتضح وفاة «إسماعيل أ إ» 15 سنة، طالب بالصف الأول بالمدرسة الصناعية، ومقيم بقرية كفر بدوي التابعة لدائرة المركز، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتصادف مرور قطار المنصورة فصدمه ولقي مصرعه على الفور، كما تم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مشرحة مستشفي السنبلاوين العام .

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وباستدعاء والده، اتهم سائق القطار بالتسبب فى الحادث.

وفي سياق أخر اليوم شهد مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، إصابة 7 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربي.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقي رجال مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مرورى ومصابين بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة المركز.

الأجهزة الأمنية

انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص والأنتقال أتضح انقلاب سيارة ميكروباص ونتج عن ذلك إصابة 7 أشخاص تم نقلهم جميعا إلي مستشفى العياط العام لتلقى العلاج ، وجارى رفع آثار الحادث.

وعلى الفور تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.