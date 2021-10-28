/658528/شيما-صابر-تعلن-تقديم-برنامج-حواديت--على-راديو-اون-سبورت-اف-ام-On
أعلنت الإعلامية شيما صابر عن انطلاق البرامج الإزاعي في”الراديو” عبر قنوات اون سبورت اف ام On، تحت اسم”حواديت” المقرر عرضة في تمام الساعة الحادية عشر صباحياً.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وكتبت الإعلامية شيما صابر عبر حسابها الشخصي”فيس بوك”:”بسم الله البدايه.. و الحمدلله كل حاجه حلوه اتمنيتها مهما اتأخرت بتيجي في معادهاو يبقي الفضل دائما بعد الله سبحانه و تعالي لكم و لدعمكم المستمر ..و اتمني اني اكون عند حسن ظنكم و اقدر اقدملكم حاجه تليق بيكم”.
وفاز الأهلي برباعية نظيفة على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب في أولي جولات الفريق ببطولة الدوري الممتاز، ويستعد لمباراة فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.
أهداف المباراة
نجح أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي، بالرغم من النقص العديد في صفوف المارد الأحمر، في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.
وتلقى الدولي المالي بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأولى للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تدخل قوة من الدبابة المالية على محمد الشامي.
أليو ديانج يغيب عن لقاء البنك الأهلي
ويغيب الدولي المالي عن صفوف النادي الاهلي في المباراة القادمة في الدوري، والتي سيواجه فيها المارد الأحمر البنك الأهلي بالجولة الثانية بالدوري، والتي تنطلق الاحد القادم.
نجح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو من الظهور بقوة في الدوري المصري الممتاز، مع النادي الأهلي ليسجل الهدف الثاني له في شباك الإسماعيلي في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، والهدف الثالث للنادي الأهلي، من خلال تريرة من الجانب الايمن ويسكنها الشباك.
سجل الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الفاني للنادي الأهلي في الدقيقة الـ 23من عمر المباراة من خلال انطلاقة من ومجهود فردي ويسكنها الشباك على يمين الحارس.
سجل الدولي التونسي الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الت 22 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، من سقوط ميكيسوني بعد خطأ من مدافع الإسماعيلي.
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