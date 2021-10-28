/658528/شيما-صابر-تعلن-تقديم-برنامج-حواديت--على-راديو-اون-سبورت-اف-ام-On

أعلنت الإعلامية شيما صابر عن انطلاق البرامج الإزاعي في”الراديو” عبر قنوات اون سبورت اف ام On، تحت اسم”حواديت” المقرر عرضة في تمام الساعة الحادية عشر صباحياً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتبت الإعلامية شيما صابر عبر حسابها الشخصي”فيس بوك”:”بسم الله البدايه.. و الحمدلله كل حاجه حلوه اتمنيتها مهما اتأخرت بتيجي في معادهاو يبقي الفضل دائما بعد الله سبحانه و تعالي لكم و لدعمكم المستمر ..و اتمني اني اكون عند حسن ظنكم و اقدر اقدملكم حاجه تليق بيكم”.

وفاز الأهلي برباعية نظيفة على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب في أولي جولات الفريق ببطولة الدوري الممتاز، ويستعد لمباراة فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.