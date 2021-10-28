/658530/بسبب-مشاكل-الجيرة--وفاة-موظف-بالمعاش-على-يد-عاطل-بالزيتون

تواصل النيابة العامة بالزيتون، اليوم الخميس، التحقيقات في اتهام عاطل بتسببه فى وفاة جارة نتيجة تعديه عليه بالضرب بسبب مشاكل الجيرة، وأتضح من التحقيقات أن الضحية تشاجر مع المتهم، بسبب مشاكل الجيرة، وفي خلال المشاجرة تعدي عليه بالضرب ليسقط قتيلا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التحقيقات في اتهام عاكل بتسببة في وفاة جارة

فقط الوعى وسقط على الأرض

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الزيتون برئاسة الرائد مصطف الشعبيي، وتحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، ان المتهم صفع المجني عليه على وجهه فسقط أرضا، وفقد الوعى على إثر ذلك، ونقل للمستشفى، وتوفي بهبوط حاد في الدورة الدموية.

هبوط حاد بالدورة الدموية

وأتضح من التحقيقات أيضًا أنه بعد تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغ من (أحد المواطنين) بتضرره من شخص، مقيم بدائرة القسم لتسببه فى وفاة شقيقه على المعاش، ومقيم بنفس العنوان، توفى خلال إسعافه بأحد المستشفيات إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب نتيجة تعديه عليه بالسب حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما وصفعه ودفعه مما أدى إلى سقوطه أرضاً وشعوره بحالة إعياء بسبب مشاكل قديمة سابقة بينهما.

اعترافات المتهم بقتل جاره

بإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات أتضح صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم القبض علية، وبمواجهته أمام رجال مباحث الزيتون، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن جثة الضحية.