«بحوزتهم ألعاب نارية»..القبض على عاطلين بالقاهرة

/658531/بحوزتهم-ألعاب-ناريةالقبض-على-عاطلين-بالقاهرة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، في ضبط كمية من الألعاب النارية بحوزة شخصين بقصد الإتجار، وعلى الفور تم تحرير المحضر بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط كمية من الألعاب النارية بحوزة شخصين بالقاهرة

تفاصيل الواقعة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية، فقد نجحت قوة أمنية ثابتة وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض على «شخصين، مقيمان بمحافظة الفيوم» حال إستقلالهما سيارة أجرة وبحوزتهما «كمية من الألعاب النارية بإجمالى عدد 500 قطعة.

موقع التواصل الإجتماعى

وبمواجهتهما أمام رجال المباحث إعترفا بحيازتهما للمضبوطات من خلال أحد الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر تواصل النيابة العامة بالزيتون، التحقيقات في اتهام عاطل بتسببه فى وفاة جارة نتيجة تعديه عليه بالضرب بسبب مشاكل الجيرة، وأتضح من التحقيقات أن الضحية تشاجر مع المتهم، بسبب مشاكل الجيرة، وفي خلال المشاجرة تعدي عليه بالضرب ليسقط قتيلا.

فقط الوعى وسقط على الأرض

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الزيتون برئاسة الرائد مصطف الشعبيي، وتحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، ان المتهم صفع المجني عليه على وجهه فسقط أرضا، وفقد الوعى على إثر ذلك، ونقل للمستشفى، وتوفي بهبوط حاد في الدورة الدموية.

هبوط حاد بالدورة الدموية

وأتضح من التحقيقات أيضًا أنه بعد تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغ من (أحد المواطنين) بتضرره من شخص، مقيم بدائرة القسم لتسببه فى وفاة شقيقه على المعاش، ومقيم بنفس العنوان، توفى خلال إسعافه بأحد المستشفيات إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب نتيجة تعديه عليه بالسب حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما وصفعه ودفعه مما أدى إلى سقوطه أرضاً وشعوره بحالة إعياء بسبب مشاكل قديمة سابقة بينهما.

اعترافات المتهم بقتل جاره

بإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات أتضح صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم القبض علية، وبمواجهته أمام رجال مباحث الزيتون، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن جثة الضحية.