/658532/وفاة طالبة صدمها-قطار-أثناء-عبورها-السكة-الحديد-في-أسيوط

شهد مزلقان النزالى بمركز القوصية بأسيوط، اليوم الخميس، وفاة طالبة بجامعة أسيوط بعد أن صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد، وعلى الفور تم نقل جثة الطالبة إلي مشرحة مستشفى القوصية المركزي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة طالبة بجامعة أسيوط بعد أن صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بأسيوط

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغ من النجدة بمصرع فتاة دهسها قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالقرب من مزلقان قرية نزالي.

التحريات الأولية

وعلى الفور انتقل رجال مباحث المركز والإسعاف، وبالأنتقال والفحص أتضح وفاة « أسماء . ع . ف . ز» طالبة بجامعة أسيوط مقيمة قرية النزالى دائرة المركز، وأشارت التحريات الأولية انه أثناء محاولتها السكة الحديد دهسها قطار مما تسبب في وفاتها في الحال.

وعلى الفور تم نقل جثة الطالبة إلي مشرحة مستشفى القوصية المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

وفي سياق أخر اليوم شهدت مدينة السنبلاوين فى الدقهلية، وفاة طالب أسفل عجلات قطار «المنصورة الشرقية»، بعد أن صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد عقب خروجه من مدرسته.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقي اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إشارة من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من النجدة إلى مأمور مركز السنبلاوين بمصرع شخص ببندر السنبلاوين بعد أن صدمه قطار المنصورة.

أثناء عبوره شريط السكة الحديد

انتقل على الفور نصر نجم رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالأنتقال والفحص أتضح وفاة «إسماعيل أ إ» 15 سنة، طالب بالصف الأول بالمدرسة الصناعية، ومقيم بقرية كفر بدوي التابعة لدائرة المركز، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتصادف مرور قطار المنصورة فصدمه ولقي مصرعه على الفور، كما تم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مشرحة مستشفي السنبلاوين العام .

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وباستدعاء والده، اتهم سائق القطار بالتسبب فى الحادث.