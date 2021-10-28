موسيماني يعقد جلسة مع «بيرسي تاو» و«السولية».. تفاصيل

/658537/موسيماني-يعقد-جلسة-مع-بيرسي-تاو-والسولية-تفاصيل
عقد موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة سريعة مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، وعمرو السولية لاعبَيّ الفريق، وذلك على هامش المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب التتش.
ويرصد تحيا مصر التفاصيل:
وشارك بيرسي تاو والسولية في التدريبات الاستشفائية التي خاضها لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم دون راحة استعدادا لخوض مباراة البنك الأهلي التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي we السلام في إطار منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.
واشتمل مران الأهلي اليوم على تدريبات بدنية قوية وتقسيمة في منتصف الملعب للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الإسماعيلي أمس. وخاض على معلول لاعب الفريق تدريبات منفردة على هامش المران وقام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية بشكل منفرد للتخلص من الإجهاد العضلي، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم الجهاز الفني بتنفيذه؛ لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين. وحرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة البنك الأهلي.
يذكر أن سامي قمصان المدرب العام للفريق أشاد بأداء اللاعبين المميز أمام الإسماعيلي، والفوز الكبير الذي حققوه على منافس قوي، مؤكد أن الأهلي يسعى للفوز في كل المباريات، خاصة أن كل الفرق أصبحت صعبة ولديها طموح في المنافسة خلال مشوار الدوري الممتاز.
فاز الأهلي برباعية نظيفة على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب في أولي جولات الفريق ببطولة الدوري الممتاز، ويستعد لمباراة فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.
أهداف المباراة
نجح أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي، بالرغم من النقص العديد في صفوف المارد الأحمر، في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.
وتلقى الدولي المالي بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأولى للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تدخل قوة من الدبابة المالية على محمد الشامي.
أليو ديانج يغيب عن لقاء البنك الأهلي
ويغيب الدولي المالي عن صفوف النادي الاهلي في المباراة القادمة في الدوري، والتي سيواجه فيها المارد الأحمر البنك الأهلي بالجولة الثانية بالدوري، والتي تنطلق الاحد القادم.
نجح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو من الظهور بقوة في الدوري المصري الممتاز، مع النادي الأهلي ليسجل الهدف الثاني له في شباك الإسماعيلي في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، والهدف الثالث للنادي الأهلي، من خلال تريرة من الجانب الايمن ويسكنها الشباك.
سجل الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الفاني للنادي الأهلي في الدقيقة الـ 23من عمر المباراة من خلال انطلاقة من ومجهود فردي ويسكنها الشباك على يمين الحارس.
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