«تصغره ب 20 عام».. معلومات حول فاتن موسى طليقة مصطفى فهمي

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أحدث نبأ انفصال الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، رغبًة منهم في معرفة هوية طليقته.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن الإعلامية فاتن موسى طليقة الفنان مصطفى فهمي.

السيرة الذاتية لفاتن موسى

فاتن موسى، من مواليد 26 أغسطس 1962 في لبنان، درست الصحافة المكتوبة في كلية الإعلام في لبنان، وتخصصت في قسم الإذاعة والتليفزيون.

وبدأت حياتها المهنية كصحفية متخصصة في مجال الموضة والجمال في أحد المجلات اللبنانية، ثم عملت محررة فنية لفترة طويلة في مجلة لبنانية.

وعملت محررة فنية أولى بقسم الفن في مجلة «شهر زاد»، ونشر لها العديد من الموضوعات واللقاءات الفنية والاجتماعية.

تاريخ فاتن موسى المهني

غطت كصحفية العديد من المهرجانات السينمائية والمسرحية والفعاليات الفنية المهمة، وحاورت معظم نجوم الفن في الوطن العربي.

وعملت بعد ذلك معدة برامج بقناة «نجوم» التي تبث من دبي، وبعدها عملت مذيعة بنفس القناة.

وعملت مذيعة مرة واحدة في حياتها وقدمت برنامج «ما في دخان بلا نار مع فاتن موسى» على قناة «نجوم» الإماراتية وكان البرنامج أيضا من إعدادها.

وحاورت من خلال برنامجها عددًا من نجوم الفن، كما غطت العديد من المهرجانات الفنية المهمة

ولم يقتصر عمل فاتن موسي في مجال الصحافة والتلفزيون، فقد عملت أيضًا كمستشارة إعلامية للفنان الخليجي فايز السعيد.

زواج فاتن موسى من مصطفى فهمي

وتزوجت من الفنان مصطفى فهمي عام 2015 دون إقامة حفل زفاف، بعد فترة قصيرة من طلاقه من الفنانة رانيا فريد شوقي, وهي تصغره بنحو 20 عام.

وفي عام 2017 احتفلا بزفافهما بأحد المطاعم في بيروت بعد 3 سنوات من الزواج وارتدت فستان زفاف، بحضور العائلة والأصدقاء وأثار حفل الزفاف ضجة كبيرة في الوسط الفني.

هذا وقد كشفت المحامية سناء لحظي في تصريحات لمجلة «الجرس» عن انفصال الفنان المصري مصطفى فهمي عن زوجته الاعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام ل 6 سنوات.

انفصال فاتن موسى عن مصطفى فهمي

وقالت سناء لحظي إن الطلاق تم بهدوء تام بين الثنائي وأن الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى لا يرغبان في التحدث عن أسباب الطلاق وأن كل منهما يكن كامل الاحترام للآخر.

الجدير بالذكر، أنه تزوج مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى في عام 2015 في حفل بأحد الفنادق اللبنانية واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

آخر ظهور لفاتن موسى برفقة مصطفى فهمي

وكان آخر ظهور للثنائي سويا منذ 3 أسابيع في سهرة رفقة الفنان حسين فهمي وزوجته ومجموعة من الأصدقاء بأحد المطاعم في القاهرة.