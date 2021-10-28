شعراوى: إزالة 9458 مبنى مخالفا واسترداد 1.4 مليون متر مربع أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول النتائج التى حققتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية للمرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتى بدأت فى 11 أكتوبر الجارى وتستمر حتى 29 أكتوبر.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفى إطار تنفيذ تكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وقال وزير التنمية المحلية، وفقا لبيان صحفى، أن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت حتى 27 أكتوبر الجارى فى استرداد حوالى 8256 فدان زراعة بعد إزالة 2804 حالات تعد على الأراضى الزراعية، وإزالة 9458 مبنى مخالفا على مساحة 1.4 مليون متر مربع.

وشدد اللواء محمود شعراوى، على أن الاهتمام والمتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، مشيراً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات فى جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أى معوقات تعترض عملية التنفيذ.

ووجه "شعراوى" غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة اليومية مع جميع محافظات الجمهورية، لتحقيق الخطط المستهدفة و التى تم وضعها قبل إنطلاق الموجة الـ 18 والتى بدأت فى 13 سبتمبر الماضى وتنتهى فى 26 نوفمبر المقبل.

وأكد اللواء محمود شعراوى، ضرورة تنسيق الأجهزة التنفيذية بالمحافظات الجيد مع جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها سواء كان بالزراعة أو البناء لعدم السماح بعودة أى تعديات عليها مرة أخرى، والتعامل بكل حسم مع أى محاولات وإزالتها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية مع سرعة استغلال تلك الأراضى على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل: الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021 وتبدأ المرحلة الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة فى الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021.