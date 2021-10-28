زيارة طلبة المدارس إلى جهات شرطية فى البحيرة

جدة - نرمين السيد - نظمت مديريتا أمن (البحيرة – المنيا) زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة لهما "إدارة شرطة النجدة – إدارة الحماية المدنية – إدارة المرور – نادى ضباط الشرطة".





جاء ذلك حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. ومن جانبهم توجه القائمون على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن.

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