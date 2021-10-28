فرصة للحياة.. أغنية على هامش جولة مركز إصلاح وادى النطرون

جدة - نرمين السيد - عرضت وزارة الداخلية، أغنية بعنوان "فرصة للحياة"، على هامش تنظيم جولة ميدانية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية.





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