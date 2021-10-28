اليونسكو وجامعة عين شمس ينظمان ورشة عمل بناء قدرات مسئولي متابعة تنفيذ...

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من د. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية، حول تنظيم ورشة عمل بعنوان "بناء قدرات مسئولي متابعة تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة SDG4"، والمعنى بضمان توفير التعليم الجيد والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، وذلك بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ومركز التميز التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال شهر أكتوبر الجاري، بمقر المركز.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من ورشة العمل هو رفع مشاركة القطاع الحكومي والخاص من جميع الوزارات؛ لتحسين جودة النظام التعليمي، بما يتوافق مع النظم العالمية الحديثة، ووضع إستراتيجية واضحة؛ لرصد وقياس مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، فضلًا عن دعم القيم والمهارات الأساسية للطلاب، والمساواة بين الجنسين، وكذلك تطوير أساليب التقييم للتركيز على تنمية القدرات بدلًا من اكتساب المعلومات، والتوعية بأهمية الرعاية الصحية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي.

وأفاد التقرير أن هذه الورشة تأتى في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس واللجنة الوطنية لليونسكو، حيث تضمنت الورشة سبع جلسات؛ لمناقشة خطط العمل وكيفية تنفيذها، تقييم ومتابعة الأداء ومراجعته دوريًا، إضافة إلى مقاومة التغيير وكيفية التعامل معه، مع توضيح الفرق بين القيادة والإدارة، والحفاظ على تحسين نظام استمرارية الأعمال، فضلاً عن ضمان مطابقة السياسات المعلنة لاستمرارية الأعمال مع المراجعة والمتابعة، ووضع الإطار المرجعي لجودة المدارس مع التعرف على مميزات نظام إدارة المؤسسات التعليمية، وكذا التعرف على آليات تبنى الشراكة كرؤية لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

وانتهت الورشة إلى عدد من التوصيات، ومن أهمها: رفع الوعي لدي المسئولين بأهمية توفير البيانات لكافة الجهات المعنية للتعليم وإرسالها في موعدها المحدد، بناء قدرات مرسلي البيانات بالجهات المسئولة عن التعليم الذين يتعاملون مباشرة مع مسئولي الهدف الرابع، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للتنمية المستدامة بالجهات التعليمية مع تسمية منسق للتعامل مع عضو لجنة مؤشرات الهدف الرابع، وعقد لقاء شهري لرفع القدرات ونقل البيانات بالشراكة مع الوزارات والهيئات المعنية، والاستعانة بالخبراء الدوليين.

شهد فعاليات الورشة د.ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق، ورئيس لجنة الهدف الرابع، د. بشر إمام القائم بعمل مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، د. حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس، د. رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير مركز التميز التربوي بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأساتذة والمتخصصين والباحثين والأكاديميين، وأعضاء لجنة الهدف الرابع ممثلى وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى، التضامن الاجتماعى، التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن ممثلى جامعة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، وهيئة تعليم الكبار، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.