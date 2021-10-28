عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالدقهلية

قام قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية ، بتوجيه مأمورية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لإستهداف إثنين من العناصر الاجرامية (أحدهما - محكوم عليه بالسجن 5 سنوات فـى قضية "سرقة بالإكراه" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "مخدرات") .. حال إختبائهما بأحد الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة دكرنس.
ولدى إستشعارهما للقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهما بالمثل مما أدى لمصرعهما ، وعُثر بجوارهما على (2 بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار - جوال بداخله 15 كيلو جرام من مخدر بانجو - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").
وقد أسفرت عمليات ضبط وملاحقه العناصرالاجرامية عن إصابة (أحد الضباط – خفير نظامى) ، ووفاة خفير آخر، تم إتخاذ الإجراءات القانونية
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