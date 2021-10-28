/658548/رفع-سعر-الزيت-وعدم-إضافة-المواليد-وغلق-المخابز-وزير-التموين-يعلن-عن-قرارت-هامة-اليوم-ويؤكد-لا-تهاون-في-تطبيق-الاجراءات-ونتعامل-مع-جميع-الاستغاثات

قام الدكتور علي مصيلحي وزير التموين بعقد مؤتمر صحفي منذ قليل بديوان عام الوزارة، وذلك لاستعراض الموقف الاساسي لاحتياطي السلع التموينية والخبز.

دوت الخليج

وأعلن وزير التموين خلال المؤتمر عن عدة قرارات هامة، جاء أيرزها رفع سعر الزيت فى التموين لـ25 جنيهًا بدلا من 21 بداية من البغد، وعدم اضافة مةاليد جدد على بطاقات التموين، بالاضافة إلى توجيه تحذيرات لأصحاب المخابز بشأن حيازة بطاقات التموين للمواطنين بداخلها.

وزير التموين: رفع سعر الزيت فى التموين لـ25 جنيهًا بدلا من 21 بداية من نوفمبر

وأعلن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، عن عدم إضافة المواليد الجدد على البطاقات في الوقت الحالي.

وقال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن الفترة الماضية شهدت تلقي عديد من الشكاوي، راجعا سبب ذلك إلى رفض البقالين صرف سلعة الزيت لهم.

وزير التموين يوضح أسباب رفع سعر الزيت

وأشار مصيلحي خلال مؤتمر صحفي بديوالن عام الوزارة، أن هذا الأمر كان سيخلق سوق سوداء ونوع من التشوهات، وبالتالي كانت الحاجة لرفع سعر الزيت التمويني.

وأضاف وزير التموين الدكتور علي مصيحلي أن قرار زيادة سعر الزيت التمويني من شأنه المحافظة على المخزون الاستراتيجي للدولة المصرية، وتوفير السلع في السوق.

وزير التموين يعلن عدم دخول مواليد جدد داخل بطاقات التموين

وأكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، على ان الرئيس السيسى اتخذ قرارا بالتحول الرقمى قبل جائحة كورونا.

وتابع الدكتور على مصيلحى وزير التموين على ان هناك نظام جديد لإدارة البطاقات، بعد ربطها مباشرة فى الرقم القومى والتأمين والمعاشات وكل الإجراءات أصبحت إلكترونية.

وأضاف الدكتور على مصيلحى أن الهدف إعطاء المواطن حقه فى الأمن الغذائى، وعلى المواطن أن يترك بطاقته عند المخبز وفى حالة وجود بطاقة داخل المخبز سيتم غلقه المخبز ومصادرة البطاقات حفاظا على حق المواطن.

وزير التموين يوضح مشكلة بطاقة الرئيس السيسي

وتحدث وزير التموين الدكتور علي مصيلحي بشأن مشكلة الرقمي القومي لبطاقة الرئيس، موضحا أنها مشكلة قديمة، حيث أنه أثناء التنقية في 2019 ظهر أسماء كثيرة للوزراء

وأضاف مصيلحي أنه يتم العمل على تلافي هذا النوع من المشاكل من خلال عمل سيستم حديث يعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، كما تم تشكيل لجان مراجعة لاخذ كافة الاجراءات.

ونستعرض في السطور التالية أبرز النقاط الهامة التي جائت خلال المؤتمر الصحفي

رفع سعر الزيت فى التموين لـ25 جنيهًا بدلا من 21 بداية من نوفمبر

زيادة سعر الزيت التمويني يحافظ على المخزون الاستراتيجي للدولة المصرية

تواجدت شكاوى عديدة من المواطنين لرفض البقالين صرف زيت لهم

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عدم التزام المخابز بشأن وجود بطاقات تموين بداخلها يعرضها للغلق

ممنوع إضافة أبناء جدد علي البطاقة التموينية

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