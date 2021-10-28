«تخصصوا في سرقة الدراجات»..القبص علي تشكيل عصابي بالمنوفية

/658544/تخصصوا-في-سرقة-الدراجاتالقبص-علي-تشكيل-عصابي-بالمنوفية

نجحت وحدة مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، في إلقاء القبص علي أخطر تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص في سرقة الدراجات النارية بدائرة القسم، وبحوزتهم عدد من الدراجات المبلغ بسرقتها، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبص علي أخطر تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص في المنوفية

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إشارة من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالقبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، في قسم شبين الكوم، تخصص في سرقة الدراجات النارية، وبحوزتهم 9 درجات نارية مبلغ بسرقتهم، وسلاخ ناري وسلاح أبيض، كما ضبط بحوزتهم سيارة نقل تستخدم في نقل الدراجات المسروقة، وتعرف عدد من أصحاب الدراجات النارية علي الدراجات الخاصة بهم الذين بلغوا بسرقتها.

اعتراف المتهمين

وبمواجهة المتهمين أمام رجال المباحث اعترفوا بارتكاب وقائع السرقة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر اليوم نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط كمية من الألعاب النارية بحوزة شخصين بقصد الإتجار، وعلى الفور تم تحرير المحضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية، فقد نجحت قوة أمنية ثابتة وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض على «شخصين، مقيمان بمحافظة الفيوم» حال إستقلالهما سيارة أجرة وبحوزتهما «كمية من الألعاب النارية بإجمالى عدد 500 قطعة.

موقع التواصل الإجتماعى

وبمواجهتهما أمام رجال المباحث إعترفا بحيازتهما للمضبوطات من خلال أحد الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.