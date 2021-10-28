/658545/لأول-مرة-إنشاء-قسم-جراحة-الكبد-والجهاز-الهضمى-داخل-مستشفى-المحلة

لأول مرة على مستوى وزارة الصحة والسكان المصرية ولأول مرة بمحافظة الغربية صدور قرار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الحكومية بإنشاء قسم جراحة الكبد والجهاز الهضمى داخل مستشفى كبد المحلة التعليمى ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

لأول مرة.. إنشاء قسم جراحة الكبد والجهاز الهضمى داخل مستشفى المحلة ويعد هذا القسم أول يتم انشاؤة بمستشفى تتبع وزارة الصحة والسكان ويرجع ذلك لما تتمتع به هذة المستشفى من إمكانيات وتجهيزات طبية وكوادر علمية وأطقم طبية ذات طابع فريد وكفاءة عالية على أعلى مستوى من المهارة العلمية والعملية، وأيضاً لما قامت به مستشفى كبد المحلة التعليمى من إجراء جراحات دقيقة ومتقدمة تجرى لأول مرة فى المحافظة وأثبتت نجاحات مبهرة. حيث يوفر هذا القسم على أهالى المحافظة بالكامل الكثير من قوائم الإنتظار من أجل إجراء الجراحات الدقيقة والمتقدمة. ومن هنا تقدم السيد الأستاذ الدكتور أحمد محرز جاد بخالص الشكر والتقدير والعرفان للسيد الأستاذ الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الحكومية بوزارة الصحة والسكان على ثقتة الغاليةبمستشفى كبد المحلة وكفاءتها وإمكانياتها. كما تقدم أيضاً بخالص التهنئة لكافة العاملين بالمستشفى وأيضاً لجميع أهالى المحلة الكبرى لإنشاء هذا الصرح الشامخ داخل المستشفى..

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