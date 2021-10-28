/658547/إطلاق-الإعلان-الرسمي-لمسلسل-الآنسة-فرح-الموسم-الرابع

طرحت منصة شاهد الأصلية الإعلان الرسمي للجزء الرابع، من مسلسل «الآنسة فرح»، ومن المقرر بدء عرضه يوم 31 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك على فضائية شاشة «mbc 4».

دوت الخليج يرصد إطلاق الإعلان الرسمي لمسلسل «الآنسة فرح» الموسم الرابع.

الآنسة فرح الموسم الرابع

ويدور الجزء الرابع حول فرح - أسماء أبو اليزيد - التى تعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

أبطال مسلسل الآنسة فرح

مسلسل «الآنسة فرح» يشارك فيه نخبة من النجوم، منهم أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج وآخرين، وقد تولى رواية أحداث الموسم الثالث أحمد الجارحي بأسلوب سلس ومحبب، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

مسلسل “الآنسة فرح” هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وقد انتهت Sproduction من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقات على مدار 3 سنوات.

أحداث الجزء الرابع من مسلسل «الآنسة فرح»

ويستكمل أحداث الجزء الرابع بعدما استطاعت الشرطة أخيرًا القبض على عاصي الغول – ميريام، بعدما ادعى شادي أنه مريض بالسرطان، ليجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريام الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ويتم قتلها في السجن.