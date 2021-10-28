/658552/حسام-غانم-يستضيف-هاني-سليمان-مدرب-أبطال-العام-وأسرار-تدريب-بيج-رامي-والنجوم

في حلقة جديدة لحسام غانم، عبر موقع دوت الخليج، والحديث عن إنجاز البطل المصري بيج رامي، وذلك بعد الفوز بلقب مستر أولمبيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أكد حسام غانم في بداية الحلقة أن الانجاز الكبير الذي حققه بيج رامي أسعد جميع الجماهير المصرية، سواء المنتمين لكمال الأجسام أو الجمهور المصري.

وتابع "مصر حاليا تمتلك 4 مستر أولمبيا وليس بيج رامي فقط هو الحائز على هذا اللقب، والجميع شرف مصر خلال المحفل العالمي بأمريكا".

وكان ضيف الحلقة الكابتن هاني سليمان، مدرب أبطال العالم، من أجل الحديث عن إنجاز بيج رامي، وكان الحديث أيضا عن كيفية الوصول لفورمة بيج رامي".

وبدأ هاني سليمان حديثه، بأن البطل لابد أن يعمل في صاله التدريب في معظم أوقات اليوم، وذلك من أجل الوصول للفورمة اللازمة والمناسبة.

وواصل "كنت أتدرب يوميا حوالي 12 ساعة، بجانب العمل الخاص، اللاعب المصري لدية القدرة على العمل بجانب التدريب".

وزاد "الوصول للهدف يحتاج للعمل الجاد والاستمرارية من أجل الوصول لأعلى المستويات، وأتولى تدريب نجوم العالم خلال السنوات الأخيرة".

واختتم "جميع الأبطال التي شرفت على تدريبهم أحرزوا بطولات عالمية، وهناك أسس للتدريب مختلفة".

بيج رامي

ونجح بيج رامي في التتويج باللقب في النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح اول لاعب مصرى يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين، وكان بيج رامي توج باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.

وأعد فريق كوسكواد الذي يلعب ضمن صفوفه بيج رامي استقبالا خاصا احتفالا بوصول بطل الأبطال، بعد ما رفع علم مصر في اكبر واعلى المحافل العالمية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

على جانب أخر قال البيج رامي خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" أسعى للحفاظ على لقب مستر أولمبيا والفوز بعدد 7 ألقاب قادمة، وأتمنى أن يحدث هذا الأمر".

وواصل" بطولة مستر أولمبيا يتم تنظيمها في أمريكا، ولكن خلال الفترة القادمة، سيكون هناك تنظيم للبطولة داخل مصر، وبحضور العديد من النجوم العالميين".

وأكمل" مستر أولمبيا 2021 كان متواجد بها جماهير مصرية، سواء من داخل مصر أو من داخل أمريكا، وكنت سعيد للغايه بهذا الدعم الكبير، والتركيز هو السبب الرئيسي في الوصول إلى النجاحات الذي يبحث عنها اللاعب، وكل شخص يستطيع أن يحقق النجاح".

وزاد" الرياضة المصرية ستتحول لنقلة كبيرة للغاية خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال تنظيم بطولة مستر أولمبيا داخل الأراضي المصرية، وسيكون ذلك مفيد للبلد للغاية وللعبة كمال الأجسام".

واختتم" العالم أجمع والمتابعين في أمريكا منبهرين للغاية بردود أفعال المصريين بعد تحقيقي لقب مستر أولمبيا، وسيكون تنظيم هذا الحدث داخل مصر تسويقي بشكر كبير وهام للغاية، وأسعى للمواصلة في الفوز بلقب مستر أولمبيا، "وإن شاء الله سأحقق 7 ألقاب لمستر أولمبيا قادمين".