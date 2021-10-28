طبيب الأهلي يكشف موعد عودة ثنائي الفريق للتدريبات الجماعية

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كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي موقف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، وأيضا وليد سليمان نجمه المخضرم، من العودة للمران الجماعي.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وأكد أبو عبلة: "الشناوي علي وشك الانتهاء من البرنامج التأهيلي له، وعقب انتهاء تلك المرحلة سيتم تقييم حالته وتحديد موعد انتظامه في المران".
واكتفى الشناوي بالجري حول الملعب وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه في المرحلة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي.
فيما اكد وليد سليمان بعود للمران الجماعي عقب مواجهة البنك الأهلي يوم الأحد حيث تعرض وليد سليمان لكدمة في الرأس أثناء مشاركته في مباراة الحرس الوطني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وأجرى اللاعب فحوصات طبية وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها سليمان عقب مباراة الحرس الوطني قد أثبتت إصابته بارتجاج خفيف في المخ نتيجة الكدمة التي تعرض لها خلال المباراة.
وايضا حرص الجهاز الفني على الاجتماع مع بيرسي تاو، في وجود أبو عبلة قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم؛ لشرح البرنامج الاستشفائي الذي يقوم اللاعب بتنفيذه مع الفريق عقب المباريات الرسمية.
فاز الأهلي برباعية نظيفة على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب في أولي جولات الفريق ببطولة الدوري الممتاز، ويستعد لمباراة فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.
أهداف المباراة
نجح أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي، بالرغم من النقص العديد في صفوف المارد الأحمر، في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.
وتلقى الدولي المالي بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأولى للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تدخل قوة من الدبابة المالية على محمد الشامي.
أليو ديانج يغيب عن لقاء البنك الأهلي
ويغيب الدولي المالي عن صفوف النادي الاهلي في المباراة القادمة في الدوري، والتي سيواجه فيها المارد الأحمر البنك الأهلي بالجولة الثانية بالدوري، والتي تنطلق الاحد القادم.
نجح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو من الظهور بقوة في الدوري المصري الممتاز، مع النادي الأهلي ليسجل الهدف الثاني له في شباك الإسماعيلي في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، والهدف الثالث للنادي الأهلي، من خلال تريرة من الجانب الايمن ويسكنها الشباك.
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