/658554/طبيب-الأهلي-يكشف-موعد-عودة-ثنائي-الفريق-للتدريبات-الجماعية

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي موقف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، وأيضا وليد سليمان نجمه المخضرم، من العودة للمران الجماعي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد أبو عبلة: "الشناوي علي وشك الانتهاء من البرنامج التأهيلي له، وعقب انتهاء تلك المرحلة سيتم تقييم حالته وتحديد موعد انتظامه في المران".

واكتفى الشناوي بالجري حول الملعب وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي ‏يقوم بتنفيذه في المرحلة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي.

فيما اكد وليد سليمان بعود للمران الجماعي عقب مواجهة البنك الأهلي يوم الأحد حيث تعرض وليد سليمان لكدمة في الرأس أثناء مشاركته في مباراة الحرس الوطني في إياب ‏دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وأجرى اللاعب فحوصات طبية وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها سليمان عقب مباراة الحرس الوطني قد أثبتت ‏إصابته بارتجاج خفيف في المخ نتيجة الكدمة التي تعرض لها خلال المباراة.

وايضا حرص الجهاز الفني على الاجتماع مع بيرسي تاو، في وجود أبو عبلة قبل انطلاق ‏مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم؛ لشرح البرنامج الاستشفائي الذي يقوم اللاعب بتنفيذه مع الفريق ‏عقب المباريات الرسمية.

فاز الأهلي برباعية نظيفة على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب في أولي جولات الفريق ببطولة الدوري الممتاز، ويستعد لمباراة فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.