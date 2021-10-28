محمد رمضان يوجه رسالة غامضة لمجهول: «بحب الفيلة رغم أني أسد»

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تحيا مصريرصد رسالة الفنان محمد رمضان الغامضة.

أحدث ظهور لمحمد رمضان

نشر رمضان عدة صور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر خلالهم من أمام رأس فيل منحوتة، وعلق عليهم قائلًا: "بحب الأفيال رغم أني أسد".

محمد رمضان يحتفل بنجاح أغنيته «جو البنات»

على الصعيد الآخر، احتفل الفنان محمد رمضان بتصدر أغنيته الجديدة «جو البنات» تصدر تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” منذ طرحها مساء أمس الإثنين، واستغل رمضان هذا الحدث للترويج لحفله القادم بمدينة الرياض.

نشر رمضان البوستر الخاص بحفله في الرياض ممزوجا بأغنيته الجديدة حجو البنات محددا بها على جملة تريند رقم 1، وعلق عليها قائلا: “أقوى حفلة بالرياض يوم 1 نوفمبر، وكليب جو البنات تريند رقم 1 على اليوتيوب من امبارح”.

وكان حققت أحدث أغنية «جو البنات» لـ محمد رمضان ما يقرب من مليون مشاهدة بعد 21 ساعة فقط من طرحها عبر موقع الفيديوها الشهير يوتيوب، أي في أقل من يوم كما تصدرت تريند رقم واحد في قائمة الأكثر روجا على الموقع.

وكان رمضان قد قدم أغنية “جو البنات” من قبل ضمن فاعليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والتي ربطها البعض بأزمته مع المهرجان، والأغنية بالاشتراك مع المغربي ريدوان ونعمان بلعياشي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وقت طرحها عبر المنصات السمعية.

محمد رمضان ينهي أزمته مع أحمد الفيشاوي

وفي سياق أخر تصالح الفنان محمد رمضان مع زميله الفنان أحمد الفيشاوي بفضل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وذلك بعد خلاف وتصارع دام طويلا عبر السوشيال ميديا وبالأغنيات المختلفة.

ويذكر أن محمد رمضان هو من بدأ التصالح مع الفيشاوي أولا، اذ أنه أثناء تواجدهم في إحدى الفنادق وأثناء جلوس الفيشاوي مع مجموعة من النجوم، دخل عليم رمضان ليأخذ الفيشاوى بالاحضان أمام الجميع وتصالحوا في وجود كل من أحمد داوود وزوجته، والمخرج هادى الباجورى وزوجته ياسمين رئيس، وامينة خليل، انجى كيوان، حسن أبو الروس، حسام الحسينى، شذى حسون، وآخرون.

ومن المقرر أن يجتمع الثنائي في عمل جديد بعنوان مستر زيرو.. soon، وهو مشروع أغنية سيكشف عنها العريبي خلال الأيام القليلة المقبلة.