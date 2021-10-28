مصر تؤكد ضرورة تحقيق السلم بإفريقيا من خلال مقاربة شاملة لمفهوم الأمن

جدة - نرمين السيد - ترأس السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، نيابةً عن وزير الخارجية سامح شكرى، الوفد المصرى المشارك فى الاجتماع الوزارى الثانى لوزراء خارجية الاتحادى الإفريقى والأوروبى، والذى عُقد حُضوريًا بالعاصمة الرواندية كيجالى.





وأشار نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية فى كلمة مصر إلى أهمية البناء على مُخرجات قمة أبيدجان التى عُقدت فى نوفمبر 2017، والتى ركزت على حشد الاستثمارات للتغيير الهيكلى والتغيير المُستدام والتنمية والاستثمار فى الإنسان لا سيما فى مجالات التعليم والعلوم وتنمية المهارات وتعزيز الأمن والسلم والحوكمة وحرية الانتقال والهجرة.

وأكد أنه يتعين تحقيق السلم الدائم فى القارة من خلال مقاربة شاملة لمفهوم الأمن بما فى ذلك أمن المواد الطبيعية والأمن الغذائى والاقتصادى وتحقيق التكامل الاقتصادى عبر اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، موضحاً أن العدالة فى توزيع اللقاحات وتوطين صناعة الدواء ورفع القدرات الصناعية الأفريقية من شأنها أن تُساهم بصفة أساسية فى تنفيذ أهداف الشراكة الأوروبية الأفريقية.

كما نوّه نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية فى ختام كلمته إلى مساعى مصر المدعومة من إفريقيا لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية تغير المناخ عام 2022 نيابة عن قارة إفريقيا.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الوزارى قد جاء برئاسة مشتركة بين الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، والمفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبى "جوزيف بوريل"، وصدر عن الاجتماع بيان مشترك تناول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.