صور.. تحيا مصر يطلق أولى قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة فى جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أطلق صندوق تحيا مصر، صباح اليوم الخميس، أولى قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة فى محافظة جنوب سيناء، لإجراء الكشف الطبى على العيون لمواطنى المحافظة، وتوفير العلاج والنظارات الطبية والعمليات الجراحية للعيون مجانا.





وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن جنوب سيناء هى المحافظة العشرون التى يتم تنفيذ المبادرة بها، وتستقبل القافلة الأولى نحو 1000 مواطن على مدار اليوم وغدا الجمعة، بمركز شباب أبوزنيمة.

وأضاف أنه تواصل المبادرة الرئاسية عملها اليوم أيضا فى محافظات: الشرقية بكفر صقر، ودمياط، وسوهاج بمركز البلينا، والبحيرة بقرية جناكليس.

وأوضح عبد الفتاح، أن الصندوق قام بتنظيم قوافل المبادرة فى 11 محافظة خلال شهر أكتوبر الجارى، وأجرت الكشف على 23500 مواطن فى 73 قرية، وتم توفير 11850 نظارة طبية، وصرف العلاج لـ 6100 مريض، بالإضافة إلى إجراء 1510 عمليات مياه بيضاء، كما تم تشغيل غرفة عمليات المياه البيضاء بمحافظة مطروح، خلال الشهر الجارى لاستقبال الحالات المحولة من القوافل التى يتم تنظيمها بالمحافظة، ومن المزمع إطلاق المبادرة فى المحافظة الحادية والعشرون وهى أسوان خلال ديسمبر القادم.

وأشار المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر إلى أن قوافل المبادرة تقدم خدماتها الطبية منذ عام 2019 فى 19 محافظة هى: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.

وأكد على أن خدمات المبادرة يتم تقديمها فى إطار التكامل مع المشروعات التى تنفذها الدولة لتطوير الريف المصرى، وتوفير خدمات فى مختلف المجالات لمواطنى قرى ونجوع الجمهورية.

ينفذ الصندوق مبادرة نور حياة بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والتى دعمت المبادرة بكافة الكوادر الطبية المتخصصة، ومن ناحيتها تشارك وزارة الداخلية من خلال تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبى والعمليات الجراحية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفنى للمبادرة.