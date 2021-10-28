مستشفى القوات المسلحة بالحلمية يستضيف خبير جراحة مناظير العمود الفقرى

جدة - نرمين السيد - يستضيف مستشفى القوات المسلحة للعظام والتكميل بالحلمية، الأستاذ الدكتور شريف عبد الرؤوف خبير جراحة مناظير العمود الفقرى "ألمانى الجنسية".





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