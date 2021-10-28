السبكى: يعلن بدء برنامج استقدام خبراء أجانب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية لإجراء...

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بدء برنامج استقدام خبراء أجانب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية لإجراء عمليات كبرى لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمجان، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في توفير الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بجودة عالمية، ووضع المنشآت الطبية للهيئة على قدر التنافسية مع أعلى المراكز الطبية في العالم.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، بإعداد برنامج متكامل لاستقدام الخبراء الأجانب لإجراء العمليات الكبرى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وفق ممارسات الصحة العالمية بالمجان، إضافة إلى إعداد برنامج تدريبي متكامل لتدريب الأطباء على يد الخبراء الأجانب، وكذلك الاستفادة من الكوادر الطبية المصرية في الخارج، بما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، بأعلى جودة عالمية.

ويأتي على رأس هؤلاء الخبراء الأجانب، Alfredo Galassi الرئيس الأسبق للجمعية الاوروبية للانسداد المزمن للشرايين التاجية، George Sianos الرئيس السابق للجمعية الأوروبية للانسداد المزمن للشرايين التاجية، Omer Goktekin خبير الانسداد المزمن وزراعة الصمامات بالقسطرة، Mohamed AbdElwahab الخبير المصري الألماني لزراعة وإصلاح الصمامات بالقسطرة بألمانيا.

هذا، وشدد الدكتور أحمد السبكي، على استمرارية توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجدارة إكلينيكية، ومواصلة استحداث الخدمات الطبية بمنشآت الهيئة لزيادة قدرتها التنافسية من خلال تطوير خدماتها وتنويعها بما يلبي كل الاحتياجات بالتوازي مع تطوير ورفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية، مؤكدًا دعمه الكامل لكل المشروعات الناجحة وتبنيه لكافة الأطروحات التي تنجز العمل بأعلى كفاءة ممكنة ونجاحات مستمرة على أرض الواقع، وصولًا لأعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية، ولمؤشرات صحية تحقق الرخاء والسعادة للمواطن، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر2030.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد السبكي، اليوم، مع قيادات هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجداته وتطوراته أولًا بأول، في ضوء تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل على توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية .. وحضر الاجتماع:

د. هاني راشد _ نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.

د. أمير التلواني _ المدير التنفيذي للهيئة.

د. شريف وديع _ رئيس المجلس الطبي الاستشاري للهيئة.

د. جمال رطبة _ المستشار المالي لرئيس هيئة الرعاية الصحية ومدير الإدارة العامة للشئون المالية.

د. فتحي شمس _ المستشار الإعلامي لرئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على الإعلام والتوعية.

د. وائل عمران _ المشرف العام على إدارة شئون الإمداد والتموين.

اللواء هشام شندي _ المشرف العام على إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي.

د. عادل تعيلب _ مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع.

د. محمد العقاد _ مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية.

د. أحمد غريب _ مدير إدارة الرعاية الأولية.

اللواء طارق الدبور _ المشرف العام على الشئون الإدارية والأمن بالمقر الرئيسي للهيئة.

د. سمير شاكر _ خبير التكاليف وعضو الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.