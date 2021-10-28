غلق 12 سجن بعد إفتتاح مركز الإصلاح والتأهيل الجديد.. تعرف عليهم

دينا الحسيني قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية خلال الجولة التفقدية الأولى لممثلي وكالات الأنباء العالمية وأعضاء المنظمات الحقوقية أنه سيتم تشييد مراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية، وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل – وادى النطرون والذى سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنا يمثلون 25% من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر ، وهم "إستئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطره – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومى – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق– دمنهور القديم – معسكر العمل بالبحيرة – المنيا العمومى".

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