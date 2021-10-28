/658551/سقوط-مسئولي-مصحة-لعلاج-الإدمان-لتسببهم-في-وفاة-شخص-بعين-شمس

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إلقاء القبض على مسئولي مصحة لعلاج الإدمان دون ترخيص في عين شمس، لتسببهم في وفاة أحد المودعين داخل المصحة، ونقله للمشرحة وحُرر محضر بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على مسؤلي مصحة لعلاج الإدمان بعين شمس

وأتضح خلال الانتقال وفحص الجثة المشار إليها، وجود آثار تقييد باليدين وبها إصابات وكدمات بالجسم، وبسؤال المبلغ قرر بإيداع ابنه بإحدى المصحات الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، لعلاجه من الإدمان.

وبعد ذلك ورد له اتصال هاتفي من القائمين على علاج ابنه مفاده تدهور حالته الصحية ورغبتهم في نقله لأحد المستشفيات، وفور تقابله مع سالفي الذكر تبين له وفاة نجله، فاصطحبه للشقة سكنه وأبلغ الجهات المعنية.

تفاصيل الواقعة

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق اعترفوا بأنه حال وجود المتوفى بالمصحة لتلقي العلاج حدث له هياج شديد، فوثقوه باستخدام حبل، بدعوى السيطرة عليه، وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي محدثين ما به من إصابات، وتعرضه لحالة إعياء شديدة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لإسعافه، إلا أنه توفي قبل وصوله.

وتم بإرشادهم ضبط الحبل المستخدم في ارتكاب الجريمة، وباستدعاء والد الضحية اتهمهم بالتسبب في وفاة نجله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك يأتي ذلك وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف غموض ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بوفاة ابنه، مقيم بنفس العنوان بمسكنه.