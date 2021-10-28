/658553/أشعل-النيران-في-جثته-ودفنها-في-الرمل-عاطل-ينهي-حياة-عامل-في-سوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج، وأتضح أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهم وانه استدرج المجني عليه وأطلق عليه عيارا ناريا من فرد محلي كان بحوزته ثم تعدي عليه بسكين حتي تأكد من وفاته وبعد ذلك استولي علي إيصال أمانة خاص به كان بحوزة المجني عليه وسكب عليه سائل سريع الإشتعال وأضرم النيران به وقام بإخفاء الجثة بوضع الأتربة والرمال عليه، وتم ضبطه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل عاطل ينهي حياة عامل في سوهاج تفاصيل الجريمة ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقي مركز شرطة جهينه بمديرية أمن سوهاج بلاغا من عامل، مقيم بدائرة المركز بغياب شقيقه عامل عن مسكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بسوهاج أتضح أن وراء ارتكاب الواقعة «عاطل. مقيم بدائرة المركز». اعتراف المتهم وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، أمكن القبض عليه، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكابه واقعة مقتل المجني عليه لوجود خلافات مالية بينهما وفي سبيل ذلك استدرج المجني عليه لأحد الأماكن بدائرة المركز بسيارة نقل خاصة بالجاني وأطلق عليه عيارا ناريا من فرد محلي كان بحوزته ثم تعدي عليه بسكين حتي تأكد من وفاته وعقب ذلك استولي علي إيصال أمانة خاص به كان بحوزة المجني عليه وسكب عليه سائل سريع الإشتعال وأضرم النيران به وقام بإخفائه بوضع الأتربة والرمال عليه، كما أرشد عن مكان المتوفي، والسلاحين والسيارة المستخدمين فـي الواقعة.

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