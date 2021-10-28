رسمياً..برشلونة يعلن تعيين سيرجي بارجوان مدربًا مؤقتًا للفريق

/658561/رسميابرشلونة-يعلن-تعيين-سيرجي-بارجوان-مدربا-مؤقتا-للفريق

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا اليوم الخميس، تعيين سيرجي برخوان مديراً فنياً مؤقتاً للفريق خلفاً للهولندي رونالد كومان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد النادي في بيانه، أن سيرجي مدرب الفريق الثاني لبرشلونة سيتولى تدريب الفريق الأول وسيقود مران الفريق اليوم.

وأضاف البيان، أن خوان لابورتا رئيس النادي سيقدم سيرجي للاعبين في مران اليوم ويقود المؤتمر الصحفي غدًا استعدادًا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس.

قررت إدارة نادي برشلونة الإسباني، إقالة المدير الفني للفريق رونالد كومان، وذلك بعد الخسارة أمام رايو فاييكانو بهدف نظيف.

وجاء رحيل رونالد كومان بعد الخسارة المفاجئة أمام رايو فاييكانو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري الإسباني.

وأصدر نادي برشلونة عبر موقعة الرسمي، تأكيدات رحيل رونالد كومان وعقب إجتماع الإدارة مع المدرب.

وقد نادي برشلونة الشكر للمدير الفني للفريق رونالد كومان على الفترة التي قضاها مع الفريق، وأن خوان لابورتا الرئيس أعلن القرار فور نهاية مباراة رايو فاييكانو.

وكان برشلونة قد خسر الأسبوع الماضي في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد.

انتهت أحداث مباراة برشلونة ورايو فايكانو بنتيجة هدف دون رد لصالح فايكانو، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 30 من عمر المباراة عن طريق راديميل فالكاو، من خلال كرة قطعت من بوسكيتس لتصل إلى أوسكار تريخو لاعب رايو فاليكانو الذي مرر كرة رائعة إلى فالكاو الذي تخلص من بيكيه وسدد كرة بالقدم اليسرى ارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك.

ومن لاالجدي بالذكر أن ممفيس ديباي لاعب برشلونة أهدر ركلة جزاء للفريق الكتلوني في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، من علامة الجزاء على يمين المقدوني ستول ديميتريفسكي حارس مرمى رايو فاليكانو الذي تصدى للكرة.