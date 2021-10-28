/658562/عصام-عبد-الفتاح-سيتم-نشر-فيديو-توضيحي-للجماهير-بخصوص-الحالات-التي-تتدخل-فيها-تقنية-الفيديو-ويوجه-نصيحة-للبرامج-التليفزيونية

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أنه راضي تماما بشكل كبير على مستوى التحكيم خلال مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "لدي بعض الملاحظات فقط بخصوص قرارات تم إتخاذها خلال المباريات، وسيتم حلها خلال الاحتماع مع الحكام الفترة القادمة".

وتابع "الحكم عنصر بشري ومن الوارد وجود الأخطاء، ولكن الأهم أن تكون الأخطاء غير مؤثرة على سير ونتيجة المباراة، وهذا لم يحدث في مباريات الجولة الأولى حتى الأن".

وزاد "تقنية الفيديو لا تتدخل في كل القرارات خلال أحداث المباراة، وسيتم عمل فيديو توضيحي سيتم نشرة على موقع الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل توضيح الحالات التي تتدخل فيها تقنية الفيديو".

وواصل "هناك البعض تحدث بشكل غير لائق بعد حديثي عن ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي، بسبب أنني قلت أنها من الممكن أن تحتسب أولا، ولذلك سيتم توضيح الأمور للجميع خلال الفترة القادمة".

واختتم "لابد أن يتواجد في القنوات محللي الفقرة التحكيمية بعد المباريات ولكن يجب أن يكون لديهم الخبرة، لأنني أرى تصنيف قرارات خارج القوانين الخاصة بالحكام".

رئيس لجنة الحكام: ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي غير واضحة ومشكوك في صحتها.. وسموحة لم يتعرض للظلم

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن ركلة الجزاء المحتسبة لنادي الزمالك خلال مباراة إنبي بها شك كبير.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "سأراجع اللقطة مع حكم الفيديو، وإذا كان هناك أمر غير واضح للمشاهد سأخرج وأتحدث بأن الكرة سأؤكد أنها صحيحة، وإذا كان عكس ذلك سأتحدث أيضا".

عصام عبد الفتاح

وزاد " من الممكن أن يشاهد حكم الفيديو اللقطة بنظرة لم نراها، وسنوضح كل شئ لأننا نريد أن يكون الموسم الكروي بلا أخطاء تحكيمية ويكون هناك عدل للجميع".

وواصل "فريق إنبي لا يستحق ركلة جزاء خلال مباراة الزمالك، وكانت هناك ركلة جزاء للاتحاد السكندري أمام سموحة وكانت صحيحة بنسبة 100%، وتواصل رئيس سموحة معي وأكدت له ذلك".

واختتم "مباراة الأهلي والزمالك حتى الأن بحكام مصريين لأنه لم يطلب أي فريق حكام أجانب لأي مباراة".