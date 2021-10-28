/658564/ميرفت--عبد-العظيم-عقوبات-مغلظة-في-انتظار-مروجي-الأدوية-المغشوشة

قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك فوضى عارمة في الأسواق بسبب غش الادوية التي تباع علي الأرصفة وعيادات العلاج الطبيعي والانترنت وغيرها ووجود تشريع جديد يغلظ العقوبة أصبح ضرورة في ظل هذه الانتهاكات.

دوت الخليج وأكدت “عبد العظيم” أن أصحاب الضمائر الميتة يجب ان يتم معاقبتهم وبشدة فهذه الادوية تعتبر بمثابة طوق نجاة للمريض والغش بها جريمة يجب معاقبة من يقوم بها، وخروج هذه القانون سيضع حدا لمثل هذه الجرائم. ميرفت عبد العظيم: عقوبات مغلظة في انتظار مروجي الأدوية المغشوشة وأشارت عضو مجلس النواب، الى ضرورة خروج قانون ينظم التجارة الإلكترونية إلى النور مع قانون تغليظ عقوبة الغش في الأدوية للتصدي لممارسات الغش إلكترونيا وفى الأسواق .

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