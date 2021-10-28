/658567/مي-رشدي-تطالب-بانشاء-كوبري-مشاة-أعلي-السكة-الحديد-لقرية-العصلوجي-لحماية-الطلاب-من-الحوادث
تقدمت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الاسكان بالبرلمان وعضو لجنة القيم بمقترح برغبة بانشاء كوبري مشاه اما قرية العصلوجي بمحافظة الشرقية مرورا اعلي السكة الحديد وذلك لتجنب الكثير من الحوادث.
دوت الخليج
واشارت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب فى المقترح برغبة المقدم ان هناك حوادث كثيرة تحدث فى هذه القرية بسبب عبور المواطنين والطلاب من اعلي السكة الحديد ما يعرض حياتهم للخطر مشيرا الى انها تقدمت بالمقترح بانشاء كوبري اعلي السكة الحديد لتجنب تكرار الحوادث خاصة ان الطلاب يعبرون السكة الحديد للوصول الى المدارس المقابلة للجهة الاخري فضلا عن اضطرار الاهالي الى العبور للجبة المقابلة مرورا بالسكة الحديد ليتمكنوا من ركوب المواصلات من الجهة المقابلة .
مي رشدي تطالب بانشاء كوبري مشاة أعلي السكة الحديد لقرية العصلوجي
وتقدمت النائبة مي اسامة رشدي بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بشأن الكثافة الطلابية داخل المدارس مشيرة في طلب الاحاطة انه لا يوفر المناخ المناسب للطلاب لاسيما في ظل جائحة كورونا مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة لإتخاذ اللازم حيث يتم توفير مناخ جيد للعملية التعليمة للطلاب.
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