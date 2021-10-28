أحمد زاهر يجتمع مع ابنتيه ملك وليلى في مسرحية بعنوان «عيلة لاسعة جدًا»

/658571/أحمد-زاهر-يجتمع-مع-ابنتيه-ملك-وليلى-في-مسرحية-بعنوان-عيلة-لاسعة-جدا

تستعد هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لاستقبال عدد كبير من العروض ضمن فعاليات موسم الرياض، وتتضمن مسرحيات موسم الرياض هذا العام 18 مسرحية عربية.

دوت الخليج يرصد اجتماع أحمد زاهر وابنتيه ملك وليلى للمرة الأولى في مسرحية.

مسرحية «عيلة لاسعة جدًا»

ومن المقرر أن يقف كل من أحمد زاهر وابنتيه ملك وليلى على خشبة المسرح لأول مرة معًا من خلال مسرحية جديدة تحمل اسم «عيلة لاسعة جدًا»، وهي مسرحية لايت كوميدي من إخراج تامر كرم، وسيتم عرضها قريبًا ضمن فعاليات موسم الرياض.

على الصعيد الآخر، أصيبت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بكسر في ذراعها، حيث نشرت والدتها هدى زاهر عبر ستوري حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها تظهر بالجبس في ذراعها، مصحوبة بتعليق: "اللهم لك ألف حمد وألف شكر على كل ما أصابنا لله الأمر من قبل ومن بعد، والحمد لله الحمد لله الحمد لله عدد الحركات والسكون، قدر الله وما شاء فعل".

ملك زاهر تتعرض لحادث

ومن جانبها كشفت ملك أحمد زاهر، تفاصيل تعرضها لإصابة في ذراعها، بفيديو عبر ستوري حسابها بموقع "انستجرام"، قالت به :"الحمد لله تعرضت لحادثة وحصلي مشكلة في ذراعي، ولكن الحمد لله أنا أهم حاجة عندي إنها عدت على خير ومحدش من أهلي حصله حاجة".

وأضافت: "أنا شوفت الكومنتات على خبر إصابتي، ولقيت إن في كمية شماتة في المرض غير طبيعية، ربنا يشفي يارب".

فيلم الفارس بطولة أحمد زاهر

و تشارك ملك أحمد زاهر والدها في بطولة فيلمه الجديد "فارس"، في أولى بطولاته المطلقة بالسينما، حيث تجسد فيه دور شقيقته بعدما اختارها مخرج العمل لهذا الدور بسبب التشابه في الشكل مع والدها.

فيلم "فارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز ، وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى أكشن تشويقى.