جدة - نرمين السيد - وجاءت توقعات التنبؤ بالطقس بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر للأيام المقبلة على النحو التالى: الخميس 28 أكتوبر من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية الجمعة 29 أكتوبر من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية ومطروح. السبت 30 أكتوبر من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومطروح تقل شدتها كلما اتجهنا إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحرى وشمال الصعيد وسيناء. وطالب المركز بتوخى الحذر واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن الأمطار المحتمل سقوطها على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية خلال يومى 31 أكتوبر و1 نوفمبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- التنبؤ بالفيضان ينشر أماكن سقوط الأمطار حتى 30 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.