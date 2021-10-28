وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ«المشروع التكتيكى بجنود» بالذخيرة الحية

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود بالذخيرة الحية، الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى.





يأتى المشروع فى إطار خطة التدريب السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.

وألقى قائد الجيش الثالث الميدانى كلمة أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للجيش الثالث الميدانى، ليظل دائماً على استعداد تام لتنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية المكلفين بها وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المشروع وملخص الأعمال السابقة، كما تضمنت المرحلة تنفيذ أعمال الإسقاط والإبرار الجوى لعناصر المظلات، تلى ذلك قيام المقاتلات والطائرات متعددة المهام بتنفيذ طلعات الاستطلاع والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات وتدمير الاحتياطات المعادية بمساندة المدفعية، وباستغلال التمهيد النيرانى قامت القوات المهاجمة باقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو وتدمير الأهداف المعادية بدقة عالية وتحقيق المهام المخططة فى التوقيتات المحددة وذلك بمعاونة طائرات الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات.

وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوى، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات، قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكى بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة.

وأشاد الفريق أول محمد زكى بالأداء المتميز الذى وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع وأداء المهام القتالية والنيرانية، مؤكدا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكانياتها وقدراتها فى كافة المجالات، كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين فى المشروع، لصقل مهارة الدارسين ونقل خبرات التدريب وتعميق الدروس المستفادة منه، وطالبهم بأن يكونوا قدوة فى الانضباط والتفانى فى أداء مهامهم وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة للمحافظة على أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة، تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثالث الميدانى، وقدم القائد العام التهنئة للفريق أسامة عسكر لتوليه منصب رئاسة الأركان متمنيا له التوفيق فى استكمال مسيرة نجاح القوات المسلحة على كافة الأصعدة.

كما وجه الشكر والتقدير للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، على جهوده طوال الفترة الماضية فى دعم القوات المسلحة بما يمتلكه من خبرات علمية وعملية فى مختلف المجالات العسكرية، وأثنى القائد العام على جهود القوات المسلحة فى حماية حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.