صور.. وزير الرى: نبدى اهتماما كبيرا بالبحث العلمى وابتكارات المياه

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى الجلسة العامة المنعقدة فى اطار أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان "الابتكار فى العلوم المائية".





وصرح الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، بأن وزارة الموارد المائية والرى تبدى اهتماما كبيرا بالبحث العلمى والاستفادة من كافة الابتكارات والبحوث العلمية فى مجال المياه، والتى تسهم فى حسن ادارة الموارد المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه. وأدار الجلسة الأستاذ الدكتور هانى سويلم، نائب رئيس جامعة أخن الألمانية للعلاقات الإفريقية، وجرت العديد من النقاشات مع ستة متحدثين متميزين حول الابتكارات المختلفة فى التخصصات ذات الصلة بالموارد المائية وعلوم المياه وتأثيرها على الطلب على الموارد المائية وعلى البيئة أيضا، من حيث الاستدامة والإدارة، بالإضافة إلى القدرة على التنبؤ بالآثار الاجتماعية والإقتصادية على البيئات المختلفة حال تطبيق هذه الابتكارات.

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