فيديو.. محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ إزالة العقارات غير الآمنة بـ سن العجوز

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وتابع المحافظ، ميدانيًا، نسب تنفيذ الإزالة للعقارات المتهالكة التى تم تسليم قاطنيها مساكن حضارية بديلة، مؤكدًا على الأجهزة المختصة بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال وتسكين أهالى سن العجوز والتيسير عليهم وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم وذلك استكمالا لما بدأته القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير العشوائيات وتسكين مواطنى المناطق غير الآمنة بوحدات حضارية لتوفير البيئة التى تليق بالمواطن المصرى فى كافة المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة.
وخلال الجولة أثنى المحافظ على التنسيق الجيد بين الأجهزة المعنية بالمحافظة وفى مقدمتها قطاع أمن الجيزة لما يبذلونه من جهد كبير فى تأمين عملية نقل وتسكين تلك الأسر فى سهولة ويسر وكذا قيادات محافظة الجيزة المتواجدة ميدانيا يوميا بمنطقة سن العجوز.
والتقى محافظ الجيزة ببعض المواطنين الجارى نقل أمتعتهم للسكن البديل بحدائق أكتوبر والذين عبرو عن سعادتهم لحرص الدولة على توفير سكن حضارى بديل لهم.
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