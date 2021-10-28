تكريم الفائزين بمسابقات أفضل مشاريع التخرج والمبتكرين خلال أسبوع المياه

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، الجوائز للفائزين فى مسابقة "شباب المبتكرين فى مجال المياه بين طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا فى مصر (STEM)".





وذلك ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة" الرابع للمياه، كما تم تقديم الجوائز للفائزين فى مسابقة "أفضل مشاريع التخرج بالجامعات".

وصرح الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، أن الهدف من هذه المسابقات هو تشجيع الطلاب على المشاركة والبحث فيما يخص قضايا المياه، وإثارة روح الإبداع لدى الشباب من الطلاب المشاركين، وذلك لما سيكون لهم من دور فعال مستقبلاً فى عملية إدارة الموارد المائية.

وأقيمت مسابقة شباب المبتكرين فى مجال المياه بين طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا فى مصر (STEM) ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة التربية والتعليم برعاية بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) والبنك الأهلى المصرى، وقد تقدم للمسابقة أكثر من 60 مشروعا، وقد تم خلال الجلسة المنعقدة اليوم عرض المشروعات التى حازت على المراتب العشرة الأولى.

كما تم عقد مسابقة "أفضل مشاريع التخرج بالجامعات" ضمن فعاليات الأسبوع، حيث قامت اللجان المختصة بتقييم (29) مشروع تخرج لطلاب من (6) جامعات حكومية و (5) جامعات خاصة، وقد تم خلال جلسة اليوم عرض المشروعات التى حازت على المراتب الثلاثة الأولى.