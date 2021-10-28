عبد العاطى عبد الغفار يشاركان فى جلسة ”الابتكار في العلوم المائية”

- الدكتور عبد العاطى : الوزارة تبدى اهتماما كبيرا بالبحث العلمى والاستفادة من كافة الابتكارات والبحوث العلمية فى مجال المياه - نقاشات حول الابتكارات المختلفة في مجال الموارد المائية وتأثيراتها البيئية والاجتماعية والإقتصادية شارك الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري والدكتور/ خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى الجلسة العامة المنعقدة فى اطار اسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان "الابتكار في العلوم المائية". وصرح الدكتور عبد العاطى ان وزارة الموارد المائية والري تبدى اهتماما كبيرا بالبحث العلمى والاستفادة من كافة الابتكارات والبحوث العلمية فى مجال المياه والتى تسهم فى حسن ادارة الموارد المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه. وقد قام بإدارة الجلسة الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، نائب رئيس جامعة أخن الألمانية للعلاقات الأفريقية ، وجرت العديد من النقاشات مع ستة متحدثين متميزين حول الابتكارات المختلفة في التخصصات ذات الصلة بالموارد المائية وعلوم المياه وتأثيرها على الطلب على الموارد المائية وعلى البيئة ايضاً ، من حيث الاستدامة والإدارة ، بالإضافة إلى القدرة على التنبؤ بالآثار الاجتماعية والإقتصادية على البيئات المختلفة حال تطبيق هذه الابتكارات.

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