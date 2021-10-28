حملة أمنية بأسيوط .. إستهدفت دائرة مركزى شرطة ”ديروط – الفتح”

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركزى شرطة (ديروط – الفتح) بنطاق مديرية أمن أسيوط ، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على النحو الآتى:-
بدائرة مركز شرطة ديروط:
ضبط (ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها "4 فرد محلى – طبنجة صوت معدلة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع) يقوم بإدارتها (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) .
ضبط ( 2 بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 7 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية) .
ضبط (كمية من مخدر البانجو - كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الحشيش) بحوزة (6 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية).
تنفيد عدد (5 ) أحكام جنائية بإجمالى (5) محكوم عليهم .
بدائرة مركز شرطة الفتح:
ضبط 4 أشخاص – لهم معلومات جنائية) وبحوزتهم 4 بنادق آلية ، وبحوزة أحدهم كمية من مخدر الهيروين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى إستمرار الحملات.
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