حملة أمنية بأسيوط .. إستهدفت دائرة مركزى شرطة ”ديروط – الفتح”

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركزى شرطة (ديروط – الفتح) بنطاق مديرية أمن أسيوط ، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على النحو الآتى:-

بدائرة مركز شرطة ديروط:

ضبط (ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها "4 فرد محلى – طبنجة صوت معدلة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع) يقوم بإدارتها (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) .

ضبط ( 2 بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 7 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية) .

ضبط (كمية من مخدر البانجو - كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الحشيش) بحوزة (6 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية).

تنفيد عدد (5 ) أحكام جنائية بإجمالى (5) محكوم عليهم .

بدائرة مركز شرطة الفتح:

ضبط 4 أشخاص – لهم معلومات جنائية) وبحوزتهم 4 بنادق آلية ، وبحوزة أحدهم كمية من مخدر الهيروين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى إستمرار الحملات.