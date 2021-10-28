رسمياً.. عمرو النوري رئيس اتحاد التجديف لدورة 2021 / 2025

/658573/رسميا-عمرو-النوري-رئيس-اتحاد-التجديف-لدورة-2021--2025

حسم الدكتور عمرو النوري منصب رئيس اتحاد التجديف في الدورة الانتخابية 2021 / 2025 بعد الحصول على تسع أصوات في الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس لإنتخاب مجلس إدارة جديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بينما فاز بالعضوية كلا من مصطفي عبد الجواد وشريف القماطي وإبراهيم عادل ايوب وخاتم طاهر نورهان مصطفي وايهاب حسان وعصام جلاد ورانيا محمد علوان.

ويضم اتحاد التجديف ١٢ هيئة رياضية في الجمعية العمومية وهم طلائع الجيش واتحاد الشرطة والمقاولون العرب والمعادي وطلائع الأسطول البحري واليخت واليخت المصري بالإسكندرية وقناة الرياضية بالاسماعيليه والكهرباء الرياضي والمصري للتجديف والبنك الأهلي بالإسكندرية وهيئة قناة السويس بور فؤاد وأسوان الرياضي.

ويستعرض دوت الخليج مراسم احتفال أبطال أولمبياد طوكيو 2020، بتكريمهم من قبل الرئيس:

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، اللاعبين واللاعبات، الذين حققوا ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020:

تعليق فريال أشرف بتكريم الرئيس:

“حقيقي انا فخورة وسعيده بتواجدي في التكريم الرئاسي من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية وعلي دعمه وتشجيعه الدائم بشكر وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب والإتحاد المصري للكاراتية برئاسة الكابتن محمد الدهراوي علي دعمه خلال الفترة الماضية وبشكر بنك القاهره و روابط الرياضية وكل المدربين الي وقفت ادامهم واجهزة فنية علي دعمهم ليه وأن شاء الله القادم هيكون أفضل بأذن الله”.

تعليق جيانا فاروق على تكريم الرئيس:

“ الحمد لله دائما و ابدا، التكريم الرئاسى الثالث لي فى مشوارى الرياضى و الاغلى على الاطلاق، وشكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامك بالرياضة و الشباب فى الفترة الاخيرة و تمكين الشباب من تولى مناصب قيادية فى الدولة و اعداد جيل قادر على النهضة ببلدنا العظيمة مصر، وشكرا لمعالى رئيس الوزراء على حرصك الدائم على تكريم الرياضيين و الشباب المتميز فى بلدنا، وشكرا معالى وزير الشباب و الرياضة الدكتور اشرف صبحى على كل ما قدمته لنا فى الفترة الاخيرة لمساعدتنا على الحصول على هذه النتائج المبهرة و شكرا لكونك قريب من الرياضيين و نتشرف بأعتبارك اخ اكبر لنا جميعا، وشكرا للجنة الاولمبية المصرية بقيادة المهندس هشام حطب و جميع العاملين بها على حسن الاهتمام بالبعثة المصرية و تسهيل كل العقبات التى واجهتنا قبل او اثناء او بعد السفر، وشكرا لكل من ساهم فى هذا الانجاز و اهدى هذا الانجاز لكل المصريين”.