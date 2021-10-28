«حاولت تهريب 23 قطعة حشيش لمسجون»..القبض على سيدة بالقناطر الخيرية

/658574/حاولت-تهريب-23-قطعة-حشيش-لمسجونالقبض-على-سيدة-بالقناطر-الخيرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الخميس، في إلقاء القبض على ربة منزل، أثناء محاولتها تهريب وإدخال كمية من المواد المخدرة «الحشيش»، كانت تخفيها داخل علبتين معجون أسنان لأحد السجناء بسجن القناطر الخيرية، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على ربة منزل، أثناء محاولتها تهريب وإدخال كمية من المواد المخدرة «الحشيش»

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتمكن قوات التأمين بمنطقة سجون القناطر من ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة لأحد المسجونين بالسجن.

وبحوزتها 23 قطعة حشيش

وبالمعاينة والفحص أتضح ضبط «إ إع»، 28 سنة، ربة منزل، سودانية الجنسية، مقيمة المعتمدية بالجيزة، وبحوزتها 23 قطعة حشيش تخفيها داخل علبتين معجون أسنان وذلك لإدخالها للسجين "ج ج ق"، المودع بسجن القناطر رجال 2 علي ذمة إحدى القضايا والمحكوم فيها بحبسه سنتين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي سياق أخر اليوم نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إلقاء القبض على مسئولي مصحة لعلاج الإدمان دون ترخيص في عين شمس، لتسببهم في وفاة أحد المودعين داخل المصحة، ونقله للمشرحة وحُرر محضر بالواقعة.

وأتضح خلال الانتقال وفحص الجثة المشار إليها، وجود آثار تقييد باليدين وبها إصابات وكدمات بالجسم، وبسؤال المبلغ قرر بإيداع ابنه بإحدى المصحات الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، لعلاجه من الإدمان.

وبعد ذلك ورد له اتصال هاتفي من القائمين على علاج ابنه مفاده تدهور حالته الصحية ورغبتهم في نقله لأحد المستشفيات، وفور تقابله مع سالفي الذكر تبين له وفاة نجله، فاصطحبه للشقة سكنه وأبلغ الجهات المعنية.

تفاصيل الواقعة

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق اعترفوا بأنه حال وجود المتوفى بالمصحة لتلقي العلاج حدث له هياج شديد، فوثقوه باستخدام حبل، بدعوى السيطرة عليه، وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي محدثين ما به من إصابات، وتعرضه لحالة إعياء شديدة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لإسعافه، إلا أنه توفي قبل وصوله.

وتم بإرشادهم ضبط الحبل المستخدم في ارتكاب الجريمة، وباستدعاء والد الضحية اتهمهم بالتسبب في وفاة نجله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.