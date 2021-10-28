/658576/خطفها-طالب-لطلب-فدية-ثم-قتلها-حل-غموض-العثور-على-جثة-طفلة-ملفوفة-داخل-سجادة-بكرداسة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في حل ملابسات العثور على جثة طفلة ملفوفة داخل سجادة في بئر صرف صحي بمدينة كرداسة بعد 7 أيام من العثور على الجثمان، حيث أتضح أن طالبا جامعيا، خطفها، ثم قتلها خشية كشف أمره، ونقلها في «سجادة»، وألقاها في مسرح العثور عليها، وبمناقشة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة طفلة ملفوفة داخل سجادة في بئر صرف صحى

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل العثور على جثة طفلة ملفوفة داخل سجادة عندما تلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثاني من عمرها، في حالة تحلل، داخل بئر صرف صحي بأحد منازل كرداسة، حيث انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لفتاة وفي حالة تحلل، وأن القاتل وضعها داخل سجادة.

تشكيل فريق للبحث

وعلى الفور تم تشكيل فريق للبحث والتحري بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، وبدأت خطة البحث عن هوية الفتاة، من خلال مراجعة بلاغات التغيب ومضاهاة أوصاف الملابس بتلك المبلغ بها في بلاغات التغيب، خلال الـ 7 ايامز

ونجح فريق البحث في تحديد هوية الفتاة الضحية، وأتضح أنها من بولاق الدكرور وتبلغ من العمر 11 عاما، وأن والدتها حررت محضرا بتغيبها عن المنزل، منذ يوم 10 سبتمبر الماضي، حيث خرجت من المنزل ولم تعد.

اقوال والدة الضحية

وقالت والدة الطفلة المجني عليها أمام رجال المباحث، إن نجلتها خرجت من المنزل، متجهة لزيارة صديقتها في كرداسة، إلا أنها لم تعد، وبمناقشة صديقة الضحية، أكدت أنها زارتها، ثم غادرت المنزل.

وتحفظ العميد عمرو البرعي، رئيس قطاع أكتوبر، على كاميرات المراقبة بمحيط منزل صديقة الضحية، حيث بيّنت الكاميرات لحظة دخولها، فيما لم تسجل خروجها، وبدأ فريق البحث في توسيع دائرة الاشتباه، وفحص سكان العقار الذي تسكن به صديقة المجني عليها، حيث كشفت التحريات عن مفاجأة.

وبتكثيف التحريات ومناقشة سكان العقار، توصلت أجهزة الأمن إلى مرتكب الحادث، حيث تبين أنه طالب جامعي 21 سنة، واعترف تفصيليا بارتكاب الحادث.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم أمام رجال المباحث، خلال مناقشته بمعرفة المقدم معتصم رزق، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة.

وقال المتهم امام رئيس المباحث عن الجريمة، إنه خطط لخطف المجني عليها وطلب فدية من أهلها، بالاشتراك مع صديقه بعد نزولها من عند صديقتها، حيث تراجع الأخير عن المشاركة في اللحظات الأخيرة، ولخشية المتهم من افتضاح أمره، قتل الطفلة الضحية، ثم نقل جثتها إلى مكان العثور عليها داخل البئر، مستعينا بسيارة أحد أقاربه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق مع المتهم.